ميرنا وليد - بيروت - شوّق الفنان المغربي سعد لمجرد متابعيه عبر حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي بفيديو من كليب أغنيته الجديدة "آسف حبيبي" التي ستجمعه بفرقة الفناير المغربية وكشف عن أن موعد إطلاق الأغنية سيكون في يوم 23 من الشهر الجاري.
وسبق أن طرح لمجرد بوستر "آسف حبيبي" عبر صفحته الخاصة وعلّق مشيراً إلى أنه سيصدرها يوم الأحد المقبل.
واختار المجرد والفناير تصوير مشاهد الأغنية بمدينة مراكش خلال شهر كانون الثاني الماضي.
وسبق للمجرد أن تعامل مع عضو الفناير محسن تيزاف في أغنيته الأخيرة " سلام" ، من حيث الكلمات واللحن والتوزيع.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو- سعد لمجرد يشوّق لأغنيته "آسف حبيبي" مع فرقة الفناير المغربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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