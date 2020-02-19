بالفيديو- سعد لمجرد يشوّق لأغنيته "آسف حبيبي" مع فرقة الفناير المغربية

ميرنا وليد - بيروت - شوّق الفنان المغربي ​سعد لمجرد​ متابعيه عبر حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي بفيديو من كليب أغنيته الجديدة "​آسف حبيبي​" التي ستجمعه ب​فرقة الفناير​ المغربية وكشف عن أن موعد إطلاق الأغنية سيكون في يوم 23 من الشهر الجاري.

وسبق أن طرح لمجرد بوستر "آسف حبيبي" عبر صفحته الخاصة وعلّق مشيراً إلى أنه سيصدرها يوم الأحد المقبل.

واختار المجرد والفناير تصوير مشاهد الأغنية بمدينة مراكش خلال شهر كانون الثاني الماضي.

وسبق للمجرد أن تعامل مع عضو الفناير محسن تيزاف في أغنيته الأخيرة " سلام" ، من حيث الكلمات واللحن والتوزيع.