تراند اليوم : ثلاثي كلاسيكي نمساوي الجمعه بالجوزويت بالإسكندرية

إلاسكندرية/ نسرين عبد الرحيم

ينظم المركز الثقافي النمساوي بالقاهرة حفلاً لثلاثي الموسيقى الكلاسيكية نيكولاي أورينينسكي ( فيولينة )، اون استوروجينكو ( تشيللو ) ، ماكسميليان فليدر ( بيانو ) وذلك في السابعة من مساء الجمعة 21 فبراير بمركز الجوزويت الثقافي بالإسكندرية.

ويعزف الثلاثي بالحفل كونشيرتو الفيولينة والتشيلو والبيانو للموسيقار الألماني لودفيج فان بيتهوفن.

يذكر أن بيتهوفن كتب هذا الكونشرتو بين عامي 1804-1805 ويتميز باتساق البناء والتوازن بين الآلات الثلاث إلى جانب سهولة وبساطة ألحانه الأساسية التي تظهر عبقرية مؤلفه.