محمد رمضان: أتعرض لحرب والظلم لا ينتصر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وجه الفنان المصري محمد رمضان رسالة مطولة لجمهوره، قال فيها إنه يتعرض لحرب ممنهجة، هدفها الوقيعة بينه وبين جمهوره قبل أن ينهي رسالته بقوله "إن الظلم لا ينتصر أبدا".

رمضان بدأ رسالته عبر حسابه على "أنستقرام" بقوله: "جمهوري وأهلي وناسي أنتم السبب في كل حاجة حلوة في حياتي ومشاركتي لكم في تفاصيل حياتي لأني بعتبركم عيلتي زي مابعرّف أمي إني اشتريت حاجة بحبها بعرفكم لأن أنتم شاركتوني في صنع كل حاجة حلوة في حياتي وبسببكم برضه بتحارب هذه الحرب المُمنهجة من مُعظم الاتجاهات " .

وأضاف رمضان قائلا "السبب هو أن لا يجوز لواحد من الطبقة البسيطة يوصل لهذا النجاح والجماهيرية، والمقصود من الحرب دي الفتنة بيني وبين رزق ربنا ليا وهو أنتم".

وحاول رمضان أن يستدل على ما اعتبرها فتنة بواقعة نشره بوست سابق اعتبره البعض أنه سخرية من الطيار المصري الموقوف أشرف أبو اليسر ، نافيا أن يكون المقصود.

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وقال: "بوست المستشفى اللي كان قصدي فيه إن مش أي حد يغلط يتم إيقافه مدى الحياة العقوبة، فعلا قاسية جداً إنما مش قصدي الطيار خالص، والدليل إن كل الطيارين اللي سمحوا بالتصوير لمعظم النجوم ونزلت على السوشيال ميديا لم يتم إيقافهم أسبوع واحد، ومع ذلك لما شوفت أنكم فهمتم كلامي غلط حذفته احتراماً لكم".





يأتي ذلك في أعقاب إعلان إستبعاد محمد رمضان من إحياء حفل مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك، الخميس المقبل، وقيام الطيار أبو اليسر برفع دعوى عليه طالبا تعويض 25 مليون جنيه مصري، وكذلك تهديد صاحب مطعم البرنس بدعوى أخرى وطلب تعويض بدعوي اقتحام مطعمه، مع تصاعد حملة ضخمة على مواقع التواصل الإجتماعي تطالب بمقاطعة رمضان.

يذكر أن الطيار الموقوف أشرف أبو اليسر كان رفع دعوي قضائية الإثنين ضد الفنان محمد رمضان، بسبب فصله من عمله وحرمانه من الطيران مدى الحياة على خلفية الأزمة التي نشبت بينهما بسبب نشر صورة من داخل قمرة الطائرة منذ 14 أكتوبر الماضي.