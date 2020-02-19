مونيكا بيلوتشي تعترف بخوفها على ابنتها.. ما السبب وبماذا نصحتها؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت النجمة الإيطالية مونيكا بيلوتشي في مقابلة مع صحيفة "لوموند" الفرنسية، عن مخاوفها بشأن خطوات ابنتها ديفا ابنة النجم الفرنسي فنسنت كاسيل الأولى نحو عالم الشهرة والأضواء.

وأكدت الممثلة الإيطالية الحسناء أنها بقيت "حذرة" فيما يتعلق ببدايات دخول ابنتها إلى هذه المنطقة وعروض الأزياء، مشيرة إلى أن أنها لا تزال بعمر 15 عاما، ورغم ذلك قادت وحدها حملة كبيرة كوجه إعلاني لعطر "دولتشي آند غابانا" مؤخرا.

وكشفت بيلوتشي التي اختبرت الأمومة في وقت متأخر من عمرها - حيث أنجبت ابنتيها، ديفا وهي في الـ39- في مقابلتها، أنها قدمت نصيحة حكيمة لابنتها البالغة من العمر 15 عاما: "أنها لا تزال عليها التفكير والذهاب إلى المدرسة".

وأضافت نجمة تحفة المخرج الإيطالي جوزيب تورناتور "مالينا"، وهي تتحدث عن ابنتها "أرادت تجربة قدمناها لها، أعتقد أنها أرادت أن تثبت لنفسها أنها تستطيع أن تدخل عالم الأعمال، وأنها تمتلك المهارات اللازمة للقيام بذلك وأنها كانت قادرة على إدارة كل هذا".

وأوضحت أيقونة الجمال العالمية أن ابنتها من زوجها السابق فنسان كاسيل، ستعود لزاما بعد هذه الحملة إلى المدرسة وإلى حياتها اليومية على غرار العديد من الفتيات الإيطاليات الجميلات، مشيرة إلى أنها تحترم أحلامها ورغبتها لكن الدرجات والمدارس لها الأولوية بالوقت الحالي.

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ودخلت ابنة مونيكا بيلوتشي وفينسنت كاسيل في عالم الموضة ومستحضرات التجميل في يناير الماضي، حيث تم اختيارها كوجه إعلاني للعلامة التجارية دولتشي آند غابانا، لتكون الوجه الجديد لعطرها "Dolce Shine"، الذي تم التخطيط لإطلاقه رسميا في وقت لاحق عام 2020.

وتم الكشف في وقت لاحق عن صور وبعض مقاطع الفيديو من الحملة الإعلانية للمراهقة الجميلة على منصات التواصل الاجتماعي، وقد تجلى جمالها في ثوب أبيض، وشعر طويل متموج.

ومما لا شك فيه أن ديفا قد ورثت الجذور الإيطالية لأمها رائعة الجمال، والسحر الغامض لوالدها الفرنسي، وهو مزيج مثالي لتصبح موديلا رائعة.

وفي ذات السياق، كانت الممثلة البالغة من العمر 55 عاما قد قابلت الممثل الفرنسي فنسان كاسيل في فيلم "الشقة" عام 1996، وتزوجا عام 1999، كان نتاج علاقتهما سبعة أفلام وابنتين، قبل أن ينهيا علاقتهما الزوجية.