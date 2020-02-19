شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا يوسف وخالد الصاوى وأبطال الفيلم يحتفلون بالعرض لـ"صندوق الدنيا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظم صناع فيلم "صندوق الدنيا" عرضًا خاصًا للعمل بإحدى سينمات أكتوبر، بحضور كل من أبطال العمل منهم الفنانة رانيا يوسف وخالد الصاوى وباسم سمرة وجيهان خليل ومروة الأزلي وأحمد كمال والمخرج عماد البهات بالإضافة إلى عدد من الفنانين الذين حرصوا على تهنئتم منهم أحمد صفوت وعمرو عبد العزيز ومن المقرر طرحه فى دور العرض ابتداء من غدٍ الأربعاء.

يتناول الفيلم أحداثه فى إطار درامى وفى منطقة وسط البلد مجموعة من القصص الإنسانية المؤثرة ومن بطولة رانيا يوسف، وخالد الصاوى، وباسم سمرة، وصلاح عبد الله، وعمرو القاضي، وأحمد كمال، وعلاء مرسى ويضم عددا كبيرا من ضيوف الشرف منهم عارفة عبد الرسول وسامى مغاورى والفيلم سيناريو وإخراج عماد البهات.

واختارت إدارة مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، فيلم "صندوق الدنيا" ليمثل مصر فى مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، التى تضم عشرة أفلام من عشر دول أفريقية، وتعتبر مشاركة "صندوق الدنيا" فى المسابقة عرضا عالميا أول فى مسابقة دولية، وذلك خلال فعاليات دورة المهرجان التاسعة المقررة فى الفترة من السادس وحتى الثانى عشر من شهر مارس المقبل.

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وكانت رانيا قالت فى تصريحات مؤخرة لها أن تربيتها فى إحدى مدارس الراهبات هى سبب أنها مؤدبة زيادة عن اللزوم، مما أثار هذا التصريح جدلا كبيرا على السوشيال ميديا وأصبحت تريند.

رانيا يوسف عرض لها مؤخرًا، مسلسل "الآنسة فرح" وشارك فى بطولته كل من أسماء أبو اليزيد، وأحمد مجدي، ومحمد الكيلاني، وهبة عبد العزيز.

كما عرض لها مؤخراً فيلم "دماغ شيطان"، ويشارك فى بطولته باسم سمرة وسلوى خطاب وعمرو عابد ووليد فواز ونادية خيرى وياسر الزنكلونى وضيفة شرف مى فخرى وأشرف طلبة والعمل من تأليف عمرو الدالى وإخراج كريم إسماعيل، ويدور احداثه حول تعرض أسرة لحادث كبير نرى كيف يتم التعامل معه واثناء ذلك تحدث لأحد أفراد الأسرة مشاكل كثيرة كلها تأتى صدفة.