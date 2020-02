شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قالت صوفيا لورين بعد عرض أحدث أفلامها The Life Ahead على نيتفلكس ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اكتسبت Netflix حقوق ملكية الفيلم الجديد The Life Ahead، في جميع أنحاء العالم، والفيلم الذى يشهد عودة الممثلة الإيطالية العالمية صوفيا لورين إلى الشاشات، وهو أول فيلم لها منذ أكثر من عشر سنوات، العمل يدور في إطار دراما، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "thewrap"، أخرج إدواردو بونتي لورين الفيلم، وسيطرح على شبكة نيتفليكس في وقت لاحق من هذا العام، ولم تعلن الشبكة عن موعد محدد بعد.



صوفيا لورين

وعلقت لورين في بيان "لا يمكنني أن أكون أكثر سعادة للعمل مع Netflix في فيلم خاص كهذا، حيث أننى خلال مسيرتي المهنية، عملت مع أكبر الاستوديوهات، لكن يمكنني أن أقول أن أيا منها لم يكن لديه مدى الوصول للمشاهدين، والتنوع الثقافي لـ Netflix، وهذا ما أحبه في الشبكة، لقد فهموا أنك لا تبني استوديوًا عالميًا ما لم تقم بتنمية المواهب المحلية في كل بلد، ومنح هذه الأصوات الفريدة فرصة للاستماع إليها. الجميع يستحق أن يسمعوا صوتهم، هذا هو ما يدور حوله فيلمنا " The Life Ahead"، وهذا هو ما يدور حوله Netflix ".

Advertisements

وقال تيد ساراندوس كبير مسؤولي المحتوى في نيتفليكس في بيان، صوفيا لورين هي واحدة من أكثر الممثلات شهرة في العالم، ويشرفنا أن نرحب بها وإدواردو والفريق الموهوب الذي صنع هذا الفيلم لعائلة Netflix، كما أن العمل الجديد The Life Ahead، قصة جميلة وشجاعة، مثلها مثل صوفيا نفسها، سيحبها الجماهير في إيطاليا وجميع أنحاء العالم.

تلعب لورين دور أحد الناجين من الهولوكوست، تدعى مدام روزا، التي تدير شركة للرعاية النهارية تعيش في إيطاليا الساحلية، وتصادق طفل يبلغ من العمر 12 عامًا، يدعى مومو، وذلك بعد أن يسرقها، وبالتالي يصبح الشخصان الوحيدان حماة لبعضهما البعض ، ويرسيان أسرة غير تقليدية.

قام بونتي وأوجو شيتي بكتابة سيناريو العمل من كتاب "The Life Before Us" للكاتب رومان جاري، فيلم "The Life Ahead" من بطولة إبراهيم جوي، ريناتو كاربنتيري، وماسيميليانو روسي إلى جانب لورين.