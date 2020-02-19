شكرا لقرائتكم خبر عن قصة منى فاروق .. من الاعتذار إلى تهديدها بالانتحار .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت الفنانة منى فاروق فى بث مباشر، أمس الاثنين عبر حسابها على إنستجرام، مقدمة اعتذار للشعب المصري و معبره عن حزنها الشديد من المعاملة التي تتلقاها من الناس و المجتمع بسبب أزمتها الأخيرة .

وقالت منى فاروق في الفيديو،" طول الوقت بتعامل انى منبوذه في المجتمع وحضرت إلى دبى عشان اشتغل أى حاجه مش شرط التمثيل أي شغل مش لاقيه فرصة بقالى شهر قعدة في البيت ولا حد عاوز يتعامل معايا و حصلى مشكلة زى أي حد فاهمة أنا غلطت وبعتذر

وتابعت، " مهما حاولت أعمل قوية أنا مش قوية كفاية إنى أعمل مش واخدة بالى طول الوقت، وأنا تعبت وعمالة أتعامل إن الموضوع عادى وهومش عادي، ومخنوقة أوي من شهر 2 لشهر 6 أنا برة الدنيا وعايشة ميتة، وكنت كل لما أنزل ويوم ما قالوا لي إني أخدت إخلاء سبيل أنا وقعت من طولي مش مصدقة بجد والنبي يا رب يكون الناس مبيضحكوش عليا وأخويا وأمي يشهدوا على ده".

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واستطردت فى كلامها:" كل الناس بتضايقني وأنا بخاف أمشي في الشارع حد يضايقني ومحدش عايش الحياة اللي أنا عشتها، والحل إني أموت

وقالت منى فاروق في الفيديو: "أنا آسفة للشعب المصري وأنا تعبانة من جوة قوي ومحدش عايز يديني فرصة ولا مخرج ولا ممثل ولا مطرب عاوزين يدوني فرصة في التمثيل".