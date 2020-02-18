غرامة جديدة على مسلسل "الحفرة" التركي بسبب هذا المشهد

فرضت هيئة رقابة الاذاعة والتلفزيون غرامة مالية جديدة على المسلسل التركي Çukur "الحفرة" الذي يصرّ منذ انطلاقه، على تحدّي كل القوانين الرقابية، حتى أنّ عدد الشكاوى ضدّه وصل إلى حدود الـ3500 شكوى، كما أنّ الغرامات استنفدت الكثير من ميزانيته، لدرجة أنّ المسلسل عرض في موسمٍ سابق مشهداً، قالت فيه الممثّلة لزميلها إنّ الرّقابة ستعترض على المشهد، في محاولة من صنّاع العمل للاستخفاف بقوانين الرقابة.

وهذه المرّة، فرضت الهيئة غرامة مالية على العمل، لمخالفته للمادة 6 من اللائحة التي تنصّ على "عدم عرض أي مشهد في المسلسلات أو الأفلام أو الكليبات تشجع على المشروبات الكحولية".

وكان المسلسل قد واجه قبل شهرين، مشكلة مع هيئة الرقابة التي اتّهمته بـ"التشجيع على العنف" و "عرض مشاهد قد تضر بالتطور البدني أو العقلي أو الاخلاقي للأطفال والمراهقين".

‏وكانت الصفحة الخاصة بالمسلسل على " تويتر"، قد أعلنت أنّ المسلسل تلقّى عقوبة تنبيه إدارية من قبل هيئة الرقابة.

وأكدت الصفحة أن الهيئة سبق وفرضت عليه عقوبات مماثلة لها لكنها لم تترك أي تأثير على نجاح المسلسل.

من جهتها، أشارت صحيفة "الصباح" التركية، أن نسبة المشاهدات العالية للمسلسل، والمخاوف المتصاعدة من تأثيره على المجتمع، دفع بوزير الداخلية التركي سليمان صويلو، خلال الأسابيع الماضية، إلى تقييم الأمر وسلبياته على فئات واسعة من الأطفال والشباب.

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وبدأ عرض مسلسل "الحفرة" في 23 أكتوبر/تشرين الأول 2017. وتدور أحداثه في أحد أحياء مدينة إسطنبول وأكثرها خطورة، حيث تسيطر عائلة كوشوفالي، وتفرض قوانينها على سكان هذا الحي، كعدم المتاجرة بالمخدرات، وفي حال تم الخروج عن هذا القانون يطبق العقاب مباشرة..

يذكر أنّ سليمان سويلو وزير الداخلية وصف مسلسل "الحفرة" بالمسلسل الملعون، وقال في تصريح له: يوجد مسلسل ملعون يدعى Çukur ، اذا لم نكن مؤثرين بقدره فيا للعار".

وتابع "أيضاً مسلسل آخر اسمه "Adana Sıfır Bir" ، اذا لم نستطع عمل تأثير بقدر تأثير هذين المسلسلين فقد احترقنا.".

وختم قائلاً "هذان المسلسلان يسممان أطفالنا ، ويسحبان شعبنا بعيداً عن ثقافته".

يذكر أن الرقابة في تركيا شهرت سيفها ضد الدراما التركية، بعد قيام رجل بذبح زوجته في مكان عام في اسطنبول، والتقطته كاميرات المراقبة، وقامت الصحافة بتحميل المسلسلات مسؤولية الحادث، لتشجيعها على العنف. وقد قامت هيئة الرقابة الأسبوع الماضي، بفرض غرامة على مسلسل "الحفرة" بسبب مشهد عنف، وهو يعتبر من أكثر المسلسلات تعرضاً للغرامات.

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