"شرم الشيخ للمسرح الشبابي" يحتفي بسناء جميل

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هشام لاشينالأربعاء 2020/2/19 01:26 ص بتوقيت أبوظبي
سناء جميل - أرشيفية
قررت إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة المخرج مازن الغرباوي بالإجماع إطلاق اسم الفنانة الراحلة سناء جميل على الدورة الخامسة للمهرجان، لما لها من قيمة وقامة استثنائية في الإبداع ونجمة من نجمات المسرح العربي.
وقال الغرباوي إن سناء جميل قدمت على خشبات المسارح العديد من الأعمال الناجحة، وتستحق التكريم والاحتفاء بها، مؤكدا أنها لم تأخذ تقديرها الفني طوال حياتها.
وكانت إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي قد كشفت عن القائمة القصيرة المرشحة لنيل جائزة عصام السيد للعمل الأول للشباب من مصر، التي تضمنت 9 عروض، وهي: "روري صاحب القضية سالفة الذكر" لمصطفى أحمد، "حكايات شعبية" لعبده بكري، "المشكلة" لمحمد شبابيك، "الدخان" لمايكل مجدي، "ماراصاد" لأشرف علي.
كما تضمنت عروض "الشاطئ" لضياء الدين زكريا، "كلهم أبنائي" لنور محمد، "أصحاب السعادة" لمحمد هشام، و"صدى الصمت" لعبدالباري سعد.
وتنطلق الدورة الخامسة للمهرجان بمدينة شرم الشيخ مدينة السلام في الفترة من ١ إلى ٧ أبريل/نيسان المقبل، وتترأسه شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب ورئيس اللجنة العليا للمهرجان النجم محمد صبحي.
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