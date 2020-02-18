"دب فضي".. جائزة جديدة بمهرجان برلين السينمائي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن مهرجان برلين السينمائي الدولي، الثلاثاء، جائزة جديدة عبارة عن دب فضي، احتفاء بالذكرى الـ70 لانطلاق المهرجان، والذي ستقام دورته هذا العام في الفترة من 20 فبراير/شباط إلى الأول من مارس/آذار.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن قررت إدارة المهرجان تعليق منح الجائزة التي تحمل اسم ألفريد باور، أول رئيس للمهرجان بعد الحرب العالمية، وذلك في أعقاب ظهور اتهامات ضده بأنه صاحب تاريخ نازي.
تجدر الإشارة إلى أن باور تولى رئاسة مهرجان برلين في الفترة بين 1951 حتى 1976، وبدأ المهرجان في منح الجائزة التي تحمل اسمه منذ عام 1987 كتكريم خاص للمبدعين في مجال صناعة السينما.
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