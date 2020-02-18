محمد رمضان: حرب ممنهجة ضدي لهذا السبب!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تصاعدت أزمة الفنان المصري محمد رمضان مع جمهوره منذ أزمته مع الطيار المفصول أشرف أبو اليسر، مرورا بإقحام اسمه في أزمة مطربي المهرجانات الشعبية التي تشهدها مصر ومنعهم من الغناء، وعلى خلفية الأزمة بدأت حملة جماهيرية لمقاطعة الفنان على كافة الأصعدة، الأمر الذي وجد تفاعلا كبيرا وصل لأكثر من ربع مليون متابع.

وإزاء هذا التصاعد كان محمد رمضان يواصل سخريته من كل شيء يقع ضده، حتى من الجمهور الذي تفاعل مع حملة مقاطعته، ولكن خرج محمد رمضان برسالة عبر "إنستغرام"، اتضح منها تراجعه أمام حملة المقاطعة التي أثرت عليه بالتأكيد بالسلب، موضحا أنه يتم محاربته في رزقه إلا أن الظلم لن ينتصر أبدا وفق تعبيره.

وقال محمد رمضان: "جمهوري وأهلي وناسي أنتم السبب في كل حاجة حلوة في حياتي ومشاركتي لكم في تفاصيل حياتي لأني بعتبركم عيلتي زي ما بعرّف أمي إني اشتريت حاجة بحبها".

وأضاف: "بعرفكم لأن إنتم شاركتوني في صنع كل حاجة حلوة في حياتي، وبسببكم برضه بتحارب هذه الحرب المُمنهجة من مُعظم الاتجاهات، والسبب هو أن لا يجوز لواحد من الطبقة البسيطة يوصل لهذا النجاح والجماهيرية، والمقصود من الحرب دي الفتنة بيني وبين رزق ربنا ليا وهو أنتم".

وتابع الفنان المصري: "زي توجيهكم في موضوع بوست المستشفى اللي كان قصدي فيه إن مش أي حد يغلط يتم إيقافه مدى الحياة العقوبة فعلًا قاسية جدًا إنما مش قصدي الطيار خالص، والدليل إن كل الطيارين اللي سمحوا بالتصوير لمعظم النجوم ونزلت على السوشال ميديا لم يتم إيقافهم أسبوع واحد حتى".

واختتم بالقول: "ومع ذلك لما شوفت إنكم فهمتم كلامي غلط حذفته برضه احترامًا لكم ثقتي في الله ثم فيكم إن الظلم لا ينتصر أبدًا #ثقة_في_الله_نجاح".

وأحدث منشور محمد رمضان حالة من الانقسام بين المتفاعلين بين مؤيد ومعارض فالبعض اعتبره يحاول استعطاف الجمهور كي تتوقف الحملة التي تحدث ضده وبالتالي يخرج من دائرة اتهامه بالغرور وأنه وصل إلى القمة بالجمهور ثم بدأ يتكبر عليهم.

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وتطرق البعض الآخر إلى أن بعض رواد التواصل الاجتماعي يتم توجيههم ضد شخص واحد بعدما يرون أنه حقق نجاحات بتعبه وجهده، داعين له بأن ينصفه الله ضد ما يتعرض له واصفين ما يحدث من المتربصين به بأنه حسد معيشة.

وكان نقيب الموسيقيين المصريين الفنان هاني شاكر، قد أعلن التراجع عن قراره بشأن إعادة النظر في منح الفنان محمد رمضان تصاريح بالغناء في الحفلات خلال الفترة المقبلة مضيفا أنه يغني "راب" وليس أغاني مهرجانات.

وأكد هاني شاكر في تصريحات تلفزيونية أن نقابة الموسيقيين بها شعبة "راب موسيقي" حتى قبل مجيئه للنقابة منوها إلى أن التصريحات التي تُمنح لمحمد رمضان تأتي على اعتبار أنه يغني مثل هذه النوعية، وأيضا باعتباره عضوا بنقابة المهن التمثيلية، التي بدورها تخاطب نقابة الموسيقيين بمنشور يفيد أن محمد رمضان عضو نقابة المهن التمثيلية يريد منحه تصريحا بالغناء في حفل ما مبينا: "من هنا يتم إيجاز منحه تصريحا بالغناء".

وتبرأ هاني شاكر بصفته نقيبا مما يقدمه محمد رمضان على المسرح سواء في كلمات الأغاني التي يختارها أو الأزياء التي يظهر بها موضحا أن دور النقابة يقف عند منحه تصريحا بالغناء فقط، وأن كل شيء يحدث بعدها يكون من اختصاص جهاز الرقابة على المصنفات المصرية.

وأبدى هاني شاكر اعتراضه على ما يفعله محمد رمضان قائلا: "بيطلع يقول كلام براحته على المسرح في الحفلات ويرتدي ملابس غير لائقة على المسرح في الحفلات، وهذا دور الرقابة قبل صعوده للمسرح وبدء حفله".