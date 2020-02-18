شكرا لقرائتكم خبر عن فريق المدفعجية ردا على الموسيقيين: إحنا جامعيين وعمر المهرجانات ما هتموت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر فريق المدفعجية أحد فرق المهرجانات التى أصدرت نقابة الموسيقين قرارا بمنع التعامل معهم، بيانا للرد على قرار النقابة، وقالوا فى بيانهم الصادر مساء اليوم الثلاثاء:" احنا المدفعجية من ساعة ما بدأنا وإحنا بنطور في المزيكا لفينا مصر بيها ولفينا العالم بيها وفرحنا الناس في أفراحهم وحفلاتهم حتي اللي بيسمعنا في العربية.. احنا وغيرنا بيفرحوا ويتبسطوا عمرنا مازعلنا حد وهنكمل بيكو وليكو ولسه عندنا كتير ناس كتير طلعت اتكلمت وهاجمت.. وقالوا علينا اللي مش فينا وشتموا فينا احنا كلنا متعلمين وجامعين.. وأهلينا ربونا على الاحترام والتقدير والأصول".

وأضاف الفريق الذى يضم كل من محمد صابر ( ديزل )، وإسلام شوقي ( كنكا )، وسعيد سامي ( دولسيكا )، وإسلام محمد:" إحنا ضد آى حد يقول كلمة غلط في المهرجان، مش بنأيد الغلط بس المفروض اللي يغلط يتحاسب لكن التعميم غلط في حد ذاته، مثلا لو حد قتل احبسوا هو وعيلتو وصحابو التعميم غلط مش صح، واحنا كمدفعجية مكملين ومش هنوقف غنا احنا ورانا شعب مش جمهور وهنكمل بيكو وعشانكوا وكل حد فرحناه عارف الكلام ده كويس المهرجان اكبر قاعده جماهريه في مصر وعمرو ما هيموت.. شكرا لجمهورنا اللي بيساندنا ودايما في ضهرنا وشكرا ليكوا أنكم دايما في ضهرنا وانتوا السبب في شهرتنا ووجودنا وبيكو ".

وكان نقيب الموسيقيين هاني شاكر، أصدر تنبيها مهما على كل المنشآت السياحية والبواخر النيلية والملاهى الليلية والكافيهات بعدم التعامل مع مطربي المهرجانات.

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وكان نقيب الموسيقيين أصدر بيانا جاء فيه إنه فى إطار الجدل المجتمعى الحاصل على الساحة المصرية ووجود شبه اتفاق بين كل طوائف المجتمع على الحالة السيئة التى باتت تهدد الفن والثقافة العامة بسبب ما يسمى بأغانى المهرجانات، والتى هى نوع من أنواع موسيقى وإيقاعات الزار وكلمات موحية ترسخ لعادات وإيحاءات غير أخلاقية فى كثيرٍ منها، وقد أفرزت هذه المهرجانات ما يسمى بـ"مستمعى الغريزة"، وأصبح مؤدى المهرجان هو الأب الشرعى لهذا الانحدار الفنى والأخلاقى، وقد أغرت حالة التردى هذه بعض نجوم السينما فى المساهمة الفعالة والقوية فى هذا الإسفاف.

وأوضح نقيب المهن الموسيقية، أن شروط عضوية أو تصاريح النقابة بالغناء ليست قوامها صلاحية الصوت فقط، ولكن أيضًا هناك شروطًا عامة يتوجب أن تتوافر فى طالب العضوية أو التصريح، وهى الالتزام بالقيم العليا للمجتمع والعرف الأخلاقى واختيار الكلمات التى لا تحض على رزيلة أو عادات سيئة، وأن لجنة اختبار الأصوات مجرد مرحلة أولى، ثم ينعقد المجلس للنظر فى باقى الشروط.

وأكد الفنان هانى شاكر، أنه لا يقبل ما حدث مؤخرًا من تجاوز بالألفاظ فى حفل أقيم بإستاد القاهرة من أحد هؤلاء حسن شاكوش، والتعدى بكلمات تخالف العرف القيمى وتتعدى على الرواسخ الثابتة للمجتمع المصرى، وأنه ومجلس النقابة سوف يعيدون النظر فى كل التصاريح بالغناء أو عضوية النقابة فى ضوء المعايير والقيم التى يقبلها المجتمع.