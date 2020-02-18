شكرا لقرائتكم خبر عن مخرج مسلسل يسرا "دهب عيرة" يرحل مشاهدها لحين عودتها من مهرجان باريس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجل المخرج سامح عبد العزيز مشاهد النجمة يسرا، بمسلسلها الجديد" دهب عيرة"، المقرر عرضه في رمضان المقبل، لحين عودتها من باريس، إذ تشارك في مهرجان أيام القاهرة للدراما العربية المقام حالياً فى العاصمة الفرنسية باريس، حيث سافرت بصحبة عدد من الفنانين إلى فرنسا للمشاركة فى المهرجان، حيث يكرم عددا من الفنانين منهم خالد سليم ويسرا وجمال العدل.

ومن المقرر أن تعود يسرا إلى القاهرة خلال يومين لتستأنف تصوير مسلسلها، الذى يعد عودة لها للدراما التليفزيونية بعد غياب عامين، منذ أن قدمت مسلسل "لدنيا أقوال أخرى" عام 2018.

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وكانت النجمة يسرا خطفت الأنظار بإطلالاتها الرائعة، حيث ظهرت بها على السجادة الحمراء في حفل توزيع جوائز الأوسكار، وارتدت فستانا على الطراز الفرعونى من تصميم المصمم اللبنانى العالمى زهير مراد، كما ارتدت مجوهرات من Nara Fine Jewelry، وستايلست مى جلال.

"دهب عيرة" تأليف أحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز، إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتم التعاقد بشكل رسمى مع الفنانين حلا شيحة، سلوى عثمان، بيومى فؤاد، وجومانا مراد، وخالد أنور، خالد سرحان، وهنادى مهنى وجارى التعاقد مع باقى الفنانين حيث سيتم الانتهاء من التعاقدات الأسبوع المقبل.

وفى سياق آخر تنتظر يسرا طرح فيلمها الجديد "صاحب المقام" تأليف إبرهيم عيسى وإخراج ماندو العدل وبطولة آسر ياسين ويسرا وأمينة خليل وبيومى فؤاد، إضافة إلى عدد من ضيوف الشرف، وتم الانتهاء من تصويره أواخر العام الماضى، وتعود يسرا بالفيلم إلى السينما بعد غياب 8 سنوات منذ تقديمها "جيم أوفر" مع مى عز الدين وإخراج أحمد البدرى.