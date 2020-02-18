شكرا لقرائتكم خبر عن مطرب المهرجانات كزبرة:"ده وش بنى أدم معاه 10 مليون..أنا عندى دوالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رد مطرب المهرجانات "كزبرة"، على العديد من الأنباء حول تربحهم الملايين من الغناء، مشيرا أنه مريض بدوالى القدمين ويبحث عن العمل فى محطة وقود، كما أن زميله "حنجرة" يعمل سائق، وذلك بسبب قرار إيقافهم من الغناء.

وقال كزبرة، من خلال فيديو بثه على صفحته على فيس بوك: "كل ما أفتح الفيس بوك .. اسمع أن كزبرة وحنجرة يلعبوا فى 10 مليون جنيه ..ويكسبوا كام في الشهر.. إحنا على الله.. ومش معانا حاجة.. أنا راجل عندى دوالى في رجلى من الوقفة.. وصاحبى حنجرة شغال على سيارة.. حالته تصعب على الكافر.. وأنا بدور على بنزيمه أنزلها.. عشان هي وقف من الحال من كله".

وأضاف :"كل واحد عاوز يطلع يعمل ترند يقول إن معانا 10 مليون.. هو عشان بيكا يتوقف كزبرة وحنجرة معاه.. حسن شاكوش يتوقف كزبرة وحنجرة معاه .. إحنا على الله.. أنا مش حاجة إننا نهزر ولا نأذى حد ولا حد يأذينا".

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حنجرة خلال الفيديو

وأشار:"بص ده وش بنى أدام معاه 10 مليون .. أنا راجل عندى دوالى .. كل الناس بتشفونا في الشارع.. أنا راجل تعبان نفسيا.. عاوز الفيديو ده يروح لأحد حد بيقول معانا ملايين.. ولا فيلا ولا قصر ولا عربية ولا الحاجة ده خالص".

وكان نقيب الموسيقيين قد بدأ التصدى لـ مطربى المهرجانات وذلك من خلال إصدار قرار بمنع مطربى المهرجانات من الغناء نهائيا، وتحذير المنشآت السياحية من التعامل معهم بما فى ذلك محمد رمضان الذى اتجه مؤخرا للغناء وإحياء الحفلات.

دوافع هانى شاكر التى كانت سببا فى إصدار هذا القرار بحسب ما أكد بيان الموسيقيين، هو أنه فى إطار الجدل المجتمعى الحاصل على الساحة المصرية ووجود شبه اتفاق بين كل طوائف المجتمع على الحالة السيئة التى باتت تهدد الفن والثقافة العامة بسبب ما يسمى باغانى المهرجانات، والتى هى نوع من أنواع موسيقى وإيقاعات الزار وكلمات موحية ترسخ لعادات وإيحاءات غير أخلاقية فى كثيرٍ منها، وقد أفرزت هذه المهرجانات ما يسمى بـ"مستمعى الغريزة"، وأصبح مؤدى المهرجان هو الأب الشرعى لهذا الانحدار الفنى والأخلاقى، وقد أغرت حالة التردى هذه بعض نجوم السينما فى المساهمة الفعالة والقوية فى هذا الإسفاف.

وأكد الفنان هانى شاكر، أنه لا يقبل ما حدث مؤخرًا من تجاوز بالألفاظ فى حفل أقيم بإستاد القاهرة من أحد هؤلاء حسن شاكوش، والتعدى بكلمات تخالف العرف القيمى وتتعدى على الرواسخ الثابتة للمجتمع المصرى، وأنه ومجلس النقابة سوف يعيدون النظر فى كل التصاريح بالغناء أو عضوية النقابة فى ضوء المعايير والقيم التى يقبلها المجتمع.