شكرا لقرائتكم خبر عن حسن شاكوش: بنت الجيران رقم 1 فى العالم على ساوند كلاود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل مطرب المهرجانات حسن شاكوش، بتصدر أغنية "بنت الجيران" الترند في تطبيق الأغانى الشهير "ساوند كلاود"، حيث احتلت المرتبة الأولى عالميا من حيث الاستماع، التى نالت شهرة كبيرة فى الفترة الاخيرة.

مطرب المهرجانات حسن شاكوش، نشر صورة من موقع موقع ساوند كلاود الشهير، وعلق قائلاً :"الحمدلله اغنية بنت الجيران رقم 1 علي العالم ع السوند".



حسن شاكوش

وتقدم عدد من المحامين، اليوم الثلاثاء، بلاغ للنائب العام حمل رقم 10066 عرائض النائب العام، للمطالبة بالتحقيق الفورى فى الجرائم التى ارتكبها المطرب حسن شاكوش (صاحب أغنية بنت الجيران)، وذكر البلاغ أن المشكو فى حقه قد خالف القانون مما يوجب عقابه وفقا للمواد 178؛ 278 من قانون العقوبات، وكذلك المواد 1؛ 14 من القانون 10 لسنه 1961 والمادتين 3 ؛6 من القانون 63 لسنه 1976 الخاص بحظر الخمور، وذلك لدعوته عن الخمور داخل أغنيته (بنت الجيران) وتحريص الشباب على تعاطى المخدرات والتحريض على الفجور.

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وحقق مغنى المهرجانات حسن شاكوش نجاحاً كبيراً فى الأسابيع الماضية بسبب الأغنية الشهيرة "بنت الجيران"، التى غناها بصحبة عمر كمال، وحققت ما يقرب من 100 مليون مشاهدة على يويتوب. بعد هذا النجاح بدأ شاكوش فى تلقى عروض للحفلات وغيرها، ولذلك بحث عن الحصول على تصاريح من النقابة والسير بشكل رسمي.

وكان قد تقدم المطرب حسن شاكوش لاختبارات نقابة الموسيقيين للحصول على عضوية النقابة، فى نفس الوقت تقدم حمو بيكا أيضاً للاختبارات، وأعلن حسن شاكوش عن حصوله على عضوية نقابة الموسيقيين وسط أنباء عن تسلمه كارنيه النقابة.

بعد حفل الاستاد الأخير مباشرة أعلن هانى شاكر أن حسن شاكوش خالف ثوابت المجتمع بغناءه ألفاظ مسيئة وسيتم إعادة النظر فى عضويته بالنقابة، وبعدها أصدر الفنان الكبير هانى شاكر نقيب الموسيقيين قرارا بمنع جميع مطربى المهرجانات من العمل نهائيا.