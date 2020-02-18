شكرا لقرائتكم خبر عن رامى جمال ينتقد تجاهل نجاح ألبومه "أنا لوحدى".. وتامر حسين: مكسر الدنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتقد المطرب رامى جمال، تجاهل نجاح ألبومه الجديد "أنا لوحدى"، رغم تصدره ترند يوتيوب مزيكا منذ طرحه من 10 أيام، قائلا: "منتهى التجاهل والإحباط، فعلا النجاح للجيل بتاعى صعب جدا، شكرا لزملاء المهنة اللى باركولى وللجمهور المحترم".



رامى جمال

وكتب رامى، عبر حسابه على تويتر: "كالعادة وكما كنت متوقع تجاهل تام من الإعلام عن ألبومى، الإعلام بيتكلم بس عن المهرجانات، ده اللى بيحصل مع فنان ألبومه كامل تريند يوتيوب مزيكا بقاله 10 أيام، منتهى التجاهل والإحباط، فعلا النجاح للجيل بتاعى صعب جدا، شكرا لزملاء المهنة اللى باركولى وللجمهور المحترم".

ورد الشاعر الغنائى تامر حسين، على رامى، قائلا: "بالعكس، ألبوم محترم والناس بتتكلم عنه بُكل تقدير واحترام وانت شايف بنفسك، مش مهم الإعلام انت بتغنى لجمهور محترم ومبسوطين بمجهودك وشغلك وانت عارف، أما عن الإعلام فالإعلام يا صديقى عمره ما اهتم بفنان صاحب قيمة وتأثير حقيقى، دايماً بيدوروا بيلتفت لصاحب الأفكار الشاذة، اتبسط بنجاحك".

وعاود رامى، الرد على تامر حسين، قائلا: "متحرمش منك يا فنان يا كبير، بس فعلا مبقتش فاهم حاجة، ولولا الجمهور والسوشيال ميديا وبعض الصحفيين اللى تكرموا بالمتابعة كان الواحد شك فى نفسه، شكرا على فنك ودعمك المباشر والغير مباشر"، ليرد حسين، مرة أخرى قائلا: "والله ناجح ومكسر الدنيا سيبك من الإعلام له ناسه إلا بعض القنوات المحترمة".





ويواصل ألبوم النجم رامى جمال الجديد "أنا لوحدى" تحقيق نجاحات كبيرة بعد طرحه بـ 3أيام فقط، حيث يتواجد ما يقرب من 15 وهم جميع أغنيات الألبوم داخل تريند يوتيوب، ليزيح بتلك الأغنيات جميع المهرجانات الغنائية فى قائمة التريند.

وكانت الشركة المنتجة للألبوم طرحت أكثر من أغنية قبل صدور الألبوم مثل كليب "سقف" والذى تصدر جميع المنصات على مواقع التواصل الاجتماعي، ولاقى تفاعلا كبيرا من قبل الجمهور، وتخطت نسبة مشاهدته أكثر من 8 ملايين مشاهدة فى 5 أيام.

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والأغنية الثانية كانت "بيهم كلهم" والتى حققت نسبة مشاهدة حتى الآن أكثر من مليون ونصف مشاهدة، من كلمات أحمد المالكى، ألحان رامى جمال، توزيع وسام عبد المنعم، وتم طرحها بالتزامن مع عيد الحب.

رامى جمال تعاون فى ألبومه الجديد "أنا لوحدى" مع عدد من الشعراء منهم تامر حسين، محمد عاطف، جمال الخولى، أحمد المالكى، شادى نور، أحمد عرفان، رقية عبد العزيز، مصطفى حسن، محمد أبو نعمة، أما المحلنين فهم، بلال سرور، محمد أنيس، ياسر نور، مدين، بينما التوزيع الموسيقى فكان لكل من توما، نادر حمدى، شريف مكاوى، أحمد إبراهيم، أحمد المغربى، وسام عبد المنعم، كريم عبد الوهاب، وشارك رامى جمال فى الألبوم كملحن حيث قدم ما يقرب من 9 أغنيات.