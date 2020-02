شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على القصة الحقيقية وراء رقص الأميرة ديانا الشهيرة مع جون ترافولتا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "جون ترافولتا" واحد من أهم وأشهر نجوم هوليوود، حيث تميز كممثل وراقص عظيم كان يحصد دائمًا الإشادات بكل عمل يقدمه سواء كانت هذه الإشادات من النقاد أو من جمهوره، واليوم احتفالاً بعيد ميلاد النجم العالمي جون ترافولتا الـ66، نستعرض تفاصيل رقصته الشهيرة مع الأميرة ديانا التي عٌرفت بـ"أميرة القلوب" وكانت صورهما محط تركيز الملايين منذ عدة سنوات حتى الآن.



رقصة الاميرة و جون ترافولتا

كانت الصور التي تم تداولها وظهر بها جون ترافولتا وهو يرقص مع الأميرة ديانا من حفل عشاء ضخم أقيم في البيت الأبيض وذلك في 9 نوفمبر 1985 وفي ذلك الحين شبة الكثيرون الأميرة ديانا بـ"سندريلا"، واستمر الثنائي في الرقص معًا لمدة 15 دقيقة كاملة، واعتبر الكثيرون ترافولتا أنه يمتلك قدرًا كبيرًا من الشجاعة كونه طلب الرقص مع الأميرة ديانا.

بينما أكد ترافولتا لمحطة التلفزيون الهولندية أنه لم يكن يتوقع أنه سيرقص يومًا مع الأميرة ديانا، وفي الحقيقة هي كانت ليلة من الصعب نسيانها.

يذكر أن جون ترافولتا الذي بدأ حياته الفنية في عام 1972 قدم عدد هائل من الأعمال الفنية الناجحة التي تنوعت بين أعمال سينمائية و تليفزيونية ، و من أبرزهم " Saturday Night Fever " و " Moment by Moment " و " Staying Alive " و " The Experts " و " Look Who's Talking " و " Eyes of an Angel " و " White Man's Burden " و" She's So Lovely " و " The Drew Carey Show " و " Kirstie " ، و غيرهم .



