رامي جمال: "الإعلام يتجاهلني ويركز مع المهرجانات".. وإليسا ترد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشر الفنان رامي جمال عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر تغريدة يعلق بها على تجاهل الإعلام لألبومه "أنا لوحدي".

وكتب رامي: "كالعادة وكما كنت متوقع تجاهل تام من الإعلام لألبومي، الإعلام بيتكلم بس عن المهرجانات، ده اللي بيحصل مع فنان ألبومه كامل تريند يوتيوب مزيكا بقاله 10 أيام".

وتابع رامي: "منتهي التجاهل والإحباط، فعلا النجاح للجيل بتاعي صعب جدا، شكرا لزملاء المهنة اللي باركولي وللجمهور المحترم".

Advertisements

وردت الفنانة إليسا على ما كتبه رامي قائلة: "ألف مبروك إلك ولكل محبي الفن بألبومك الجديد يا رامي، إحساسك وصوتك وموسيقتك رائعين وبيشرفني إنو هالسنة كمان رح تكون معي بألبومي، كل التوفيق والحب".

يُذكر أن الفنان رامي جمال طرح مؤخرا ألبومه الجديد "أنا لوحدي" وحقق الألبوم نسب استماع عالية، وتصدر قائمة المحتويات الرائجة بموقع يوتيوب أكثر من مرة.