- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:
نشر الفنان رامي جمال عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر تغريدة يعلق بها على تجاهل الإعلام لألبومه "أنا لوحدي".
وكتب رامي: "كالعادة وكما كنت متوقع تجاهل تام من الإعلام لألبومي، الإعلام بيتكلم بس عن المهرجانات، ده اللي بيحصل مع فنان ألبومه كامل تريند يوتيوب مزيكا بقاله 10 أيام".
وتابع رامي: "منتهي التجاهل والإحباط، فعلا النجاح للجيل بتاعي صعب جدا، شكرا لزملاء المهنة اللي باركولي وللجمهور المحترم".
وردت الفنانة إليسا على ما كتبه رامي قائلة: "ألف مبروك إلك ولكل محبي الفن بألبومك الجديد يا رامي، إحساسك وصوتك وموسيقتك رائعين وبيشرفني إنو هالسنة كمان رح تكون معي بألبومي، كل التوفيق والحب".
يُذكر أن الفنان رامي جمال طرح مؤخرا ألبومه الجديد "أنا لوحدي" وحقق الألبوم نسب استماع عالية، وتصدر قائمة المحتويات الرائجة بموقع يوتيوب أكثر من مرة.
كانت هذه تفاصيل خبر رامي جمال: "الإعلام يتجاهلني ويركز مع المهرجانات".. وإليسا ترد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.