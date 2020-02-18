"طلعوا أندال".. أيمن بهجت قمر يكشف أسباب اعتزاله كتابة الأغاني‬

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

"سبتها ليه ..سبتها قبل ما تسيبني، لما لقيت القريبين مني بيتغيروا"، بتلك الكلمات عقب الشاعر الغنائي على قرار اعتزاله كتابة الأغاني، مشيرًا إلى معاناته وغالبية شعراء الأغنية من عدم وجود نقابة تحميهم.

أيمن علق على قرار الاعتزال، وكتب عبر صفحته بموقع فيسبوك: "سبتها ليه، سبتها قبل ماتسيبني، لما لقيت القريبين مني بيتغيروا، ومش واحد لا، واحد واتنين وتلاتة، لما لقيت وشوش كتير مزيفة وأولهم ناس أنا ساعدتهم، واخدت بإيدهم، ووقفت جنبهم وطلعوا أندال".

وتابع: "لما لقيت إن احنا أكتر فئه بتدفع التمن من تعسف في الإجراءات، وكل شويه قرار واتدبس أنا، واتضغط واتشتم واتهان وفي المقابل ناس تانيه بتعمل أغاني تحت السلم محدش بييجي جنبهم، لما لقيت إن الكلمة الكلمة لا ليها ضهر ولا نقابة ولا كبير، ولما الشاعر يقع فجأة بنقعد نلم من بعض".

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واختتم أيمن: "لما ضيعت وقتي في البحث عن الحقوق ودخلت في صراعات وفى الآخر طلعت أنا اللي وحش وماحصلش حاجة، عشان كده سبتها، وسبتها وأنا رافع راسي لفوق وواقف على رجلي".

وكان الشاعر الكبير أيمن بهجت قمر قد أعلن اعتزالة كتابة الأغاني والتفرع لكتابة المسلسلات والأفلام فقط.