علي ربيع يضع حلا لأغنية "بنت الجيران"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:
نشر الفنان علي ربيع صورة عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام، من خلال خاصية "ستوري"، يضع حلا بها لأزمة أغنية "بنت الجيران".
وكتب علي ربيع، مقترحا تبديل جميلة "هشرب خمور وحشيش في أغنية " بنت الجيران" قائلا: "طب ما يخلوها أشرب حليب وياميش، بدل أشرب خمور وحشيش وتمشي عادي".
يذكر أن أزمة كبيرة أثيرت حول عمر كمال وحسن شاكوش مغنيا مهرجان بنت الجيران بعد مشاركتهما في حفلهما بإستاد القاهرة، حيث ترددت جملة هشرب خمور وحشيش على التليفزيون في أثناء نقل الحفل، وأمام 80 ألف متفرج في إستاد القاهرة.
وعلى إثرها قرر الفنان هاني شاكر منع مطربي المهرجانات من الغناء، وتوجيه بيان شديد اللهجة لأصحاب المنشآت السياحية تمنعهم من التعاون مع مطربي المهرجانات.
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