حمو بيكا يطرح أغنية عن فيروس كورونا.. والنقابة تعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

طرح مغني المهرجانات حمو بيكا عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب"، أغنية جديدة عن فيروس كورونا.

الأغنية من كلمات "الشاعر الفاجر"، وتوزيع فيجو الدخلاوي، وغناء ميسرة وحمو بيكا.

وغنى بيكا فيها لفيروس كورونا، ولم يطلق عليها أي اسم إذا طرحها باسم "Untitled"، مع هاشتاج "فيروس كورونا"، ومن كلماتها: "ليه في الصين بياكلوا كلاب.. وكمان بياكلوا خفافيش".

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وكانت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هاني شاكر قد أصدرت قائمة بالمطربين الموقوفين وجاء من بينهم حمو بيكا وحسن شاكوش وعمر كمال وغيرهم.

ومع طرح مغني المهرجانات حمو بيكا لأغنية "فيروس كورونا"، يبقى السؤال هل خرق بيكا قرار النقابة، توجهنا بالسؤال لطارق مرتضي، المستشار الإعلامي لنقابة المهن الموسيقية.

وقال طارق مرتضي، إن قانون النقابة عندما تم وضعه لم يتطرق إلى منصاب يوتيوب أو فيس بوك، لأنها لم تكن موجودة في وقتها، مضيفا: "نناشد أجهزة الدولة بالقيام بدورها ومشاركتنا في حربنا على الإسفاف بالطرق القانونية".

وتابع مرتضي أن الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث الرسمي باسم البرلمان، قال إن البرلمان لن يدخر جهدا في تعديل أي قانون يعرقل عمل نقابة المهن الموسيقية من أجل الصالح العالم، وهذا يعكس درجة عالية من التعاون.