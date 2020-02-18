محمد رمضان: "بتحارب عشان مش عايزين حد من الطبقة البسيطة يبقي بالجمهور دا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشر الفنان محمد رمضان عبر حسابه الشخصي بموقع "فيس بوك" منشورا يوجه بها رسالة لجمهوره.

وكتب رمضان: "جمهوري وأهلي وناسي أنتم السبب في كل حاجة حلوة في حياتي ومشاركتي لكم في تفاصيل حياتي، لأني بعتبركم عيلتي زي ما بعرّف أمي إني اشتريت حاجة بحبها، بعرفكم لأن أنتم شاركتوني في صنع كل حاجة حلوة في حياتي".

وتابع رمضان موجها الحديث لجمهوره: "وبسببكم برضه بتحارب هذه الحرب المُمنهجة من مُعظم الاتجاهات، والسبب هو إنه لا يجوز لواحد من الطبقة البسيطة يوصل لهذا النجاح والجماهيرية، والمقصود من الحرب دي الفتنة بيني وبين رزق ربنا ليا وهو أنتم".

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وأكمل: "زي توجيهكم في موضوع بوست المستشفى اللي كان قصدي فيه إن مش أي حد يغلط يتم إيقافه مدى الحياة، العقوبة فعلا قاسية جداً انما مش قصدي الطيار خالص، والدليل إن كل الطيارين اللي سمحوا بالتصوير لمعظم النجوم ونزلت على السوشيال ميديا لم يتم إيقافهم أسبوع واحد حتى، ومع ذلك لما شفت أنكم فهمتم كلامي غلط حذفته برضه احتراما ليكم، ثقتي في الله ثم فيكم إن الظلم لا ينتصر أبداً".

يُذكر أن الفنان محمد رمضان يواصل تصوير دوره في مسلسل "البرنس" من تأليف وإخراج محمد سامي.