محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:
انتشر مؤخرًا "بوستر"، يجمع عدد من مطربي المهرجانات أبرزهم: حمو بيكا، حسن شاكوش، عمر كمال، والموزع فيجو الدخلاوي، ويشير إلى إطلاق مهرجان باسم "عيد ميلاد جرحي أنا"، على غرار أغنية الفنان هاني شاكر.
وتواصل "الخليج 365" مع عمر كمال، الذي نفى، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، ما يتداول بشأن المهرجان، مؤكدًا أنه لا يعلم عنه شيئا من قريب أو من بعيد عن الأمر، وأن مروجي البوستر هم محبي المهرجانات ورافضي قرار منعه، وأنه نه لا يلجأ إلى مثل هذه الأفعال.
وتابع: "احنا بنحترم الفنان الكبير هاني شاكر وبنحترم تاريخه الفني، حتى لو اختفلنا معه في قراره الأخير، سيبقى هاني شاكر رمز للفن الجميل في مصر، وسنبقى نكن له كل الاحترام والتقدير، ولن نسيء له في أي حال من الأحوال".
وكانت نقابة المهن الموسيقية برئاسة هاني شاكر، قد اتخذت إجراءً حاسما ضد مطربي المهرجانات، بعد حالة الجدل التي أُثيرت عقب حفل حسن شاكوش وعمر كمال باستاد القاهرة، بمنع كل الفرق ومطربي المهرجانات عن الغناء ووقفهم عن إحياء حفلات.
يذكر أن الفنان هاني شاكر غنى من ألحان عمر كمال أغنية بعنوان "أبويا" وقدمها على مسرح دار الأوبرا المصرية.
كانت هذه تفاصيل خبر عمر كمال يوضح لـ"الخليج 365" حقيقة طرح مهرجان "عيد ميلاد جرحي أنا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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