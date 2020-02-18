ماذا لو جسد هيث ليدجر دور الجوكر بدلا من خواكين (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو معدل باستخدام خاصية "deep face"، لمشاهد من فيلم الجوكر لخواكين فينيكس، لكن يظهر البطل فيها الفنان الراحل هيث ليدجر، الذي جسد دور الجوكر في الفيلم الشهير "The Dark Knight".

يُذكر أن الفنان خواكين فينيكس فاز الأسبوع الماضي بجائزة الأوسكار أحسن ممثل عن دوره في فيلم "joker".

بينما رحل عن عالمنا الفنان هيث ليدجر في ‏22 يناير‏ ‏2008.