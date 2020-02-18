زوجته فنانة شهيرة وكانت تخبئ الأموال عنه في الشراب.. ما لا تعرفه عن محمود ذو الفقار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

في 18 فبراير 1914 ، ولد المخرج والمنتج والممثل محمود ذو الفقار، سليل عائلة ذو الفقار الفنية، فشقيقه المخرج عزالدين ذو الفقار، وشقيقه الآخر الفنان صلاح ذو الفقار.

ولد محمود ذو الفقار في مدينة طنطا بمحافظة الغربية، وحصل على التوجيهية سنة 1930، ثم دبلوم العمارة سنة 1935، والتحق بوظيفة مهندس في قسم التصميمات بوزارة الأشغال، وبعد فترة قدم استقالته من وزارة الأشغال والتحق بوزارة الأوقاف، وفي الأخيرة تعرف على المخرج حسين فوزي، الذي رشحه لدور البطولة أمام عزيزة أمير في فيلم "بياعة التفاح" عام 1939.

ومن هذا التاريخ بدأ مشوار محمود ذو الفقار الفني، مشوارا طويلا مع التمثيل والتأليف والإنتاج والإخراج.

ونرصد لكم في هذا التقرير حكايات ذو الفقار.

- أخرج ذو الفقار 50 فيلمها، كان أولها فيلم "هدية"، عام 1947، وآخرها "امرأة زوجي"، في عام 1970.

-ألف ذو الفقار 28 فيلما كان أولها "الورشة" سنة 1940، وآخرها "للرجال فقط" في عام 1964.

- إلى جانب عزالدين ذوالفقار وصلاح ذوالفقار، كان لديه شقيقان خارج الوسط الفني: كمال الذي ولد بعد عز الدين وقبل صلاح، وممدوح الشقيق الأصغر بعد صلاح.

- شارك في التمثيل في 26 فيلما، أولها فيلم "بياعة التفاح" في عام 1939، وآخرها "الست الناظرة" في عام 1968.

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- أنتج ذو الفقار 7 أفلام منها: "الأستاذة فاطمة، وأخلاق للبيع، وفوق السحاب، وهدية"، وغيرها.

- عمل مساعد مونتير في فيلم "وادي النجوم" عام 1943.

- تزوج ذو الفقار من الفنانة عزيزة أمير، ثم تزوج من الفنانة مريم فخر الدين.

- أنحب من مريم فخر الدين ابنته إيمان، التي ظهرت بدور الطفلة سوسن في فيلم "ملاك وشيطان".

- قالت الفنانة مريم فخرالدين، في أكثر من لقاء تلفزيوني، إن الفنان محمود ذو الفقار، كان يسيء معاملتها، واضطرت للهرب منه أكثر من مرة.

- رحل الفنان محمود ذو الفقار عن عالمنا في 22 مايو 1970.

- قالت الفنانة مريم فخر الدين في حوار مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "العاشرة مساءً"، إنه يأخذ كل أموالها لذا كانت تضطر لتخبئة أموالها منه في كيس شراب.