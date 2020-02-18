بالفيديو: دنيا بطمة في مرمى الانتقادات بعدما تغزلت بنفسها

في ما لا تزال قضية صفحة “حمزة مون بيبي” تشغل الرأي العام المغربي، أثارت الفنانة المغربية دنيا بطمة ضجة كبيرة بين المتابعين بسبب مقطع فيديو قديم لها نشرته في يوم الحب.

والمقطع خلال مشاركتها في برنامج “آراب أيدول” في العام 2012 خلال غنائها “لولا الملامة” للراحلة وردة الجزائرية، وعلقت عليه “جمالي جمال من زمان وصوتي ما كان ولا راح يكون له منافس من زمان حتى الان”.

ورغم أنها قامت بحجب خاصية التعليق عن متابعيها، إلا أن عدد كبير من متابعيها انتقدوا نرجسيتها وطريقتها في مغازلة نفسها للحصول على شعور التفوق على غيرها، حيث سبق وأطلقت على نفسها لقب “سفيرة القفطان المغربي”، في محاولة للفت الأنظار وإثارة الجدل.

وأثارت الفنانة المغربية ضجة كبيرة من خلال مجموعة من الصور التي نشرتها من جلسة تصوير جديدة لها وبدت فيها كشخص مختلف تماماً، بمكياج قوي وبعدسات لاصقة زرقاء اللون مع رموش اصطناعية كثيفة وطويلة جداً غيرت من ملامحها وشكلها بشكل كامل.