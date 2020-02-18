الطيار أبو اليسر يطالب محمد رمضان بـ 25 مليون

طالب الطيار أشرف أبو اليسر، والموقف عن العمل مدى الحياة، بتقديم دعوى بتعويض قدره 25 مليون جنيه، بسبب الأضرار المادية والأدبية التي تعرض لها، بعد نشر النجم محمد رمضان، صورته من داخل كبينة قيادة بالطائرة.
وقررت المحكمة الاقتصادية بمصر تأجيل الدعوى القضائية التي أقامها الطيار الموقوف أبواليسر ضد رمضان؛ لتعويضه عن الأضرار التي لحقت به بعد فصله من عمله، إلى جلسة يوم الأربعاء الموافق 26 منشهر فبراير الجاري.
يذكر أن النجم محمد رمضان صرح بأنه لن يتجاهل قضية الطيار ياسر، قائلًا: جمهورى الغالى شعب مصر الحبيب .. لكل متابعى أزمة الكابتن الطيار أشرف أبو اليسر .. أنا زي ما وعدت عمرى ما هتخلى عنه .. أول أمبارح الحمد لله كلمت صديق ليا مدير شركة للطيران الخاص وحكيتله الموضوع، وقالى
وترجع فاصيل الأزمة إلعندما نشر محمد رمضان فيديو من داخل قمرة القيادة بالطائرة أثناء سفره إلى السعودية، ما فجر أزمة وعاقبت وزارة الطيران المدني "أبواليسر" بالحرمان من عمله مدى الحياة.
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