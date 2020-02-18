فيديو .. سعد لمجرد يكشف موعد طرح آسف حبيبي

نشر الفنان سعد لمجرد برومو أغنية آسف حبيبي، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. ومن المقرر طرح أغنية أسف حبيبي، يوم الأحد الموافق 23 من شهر فبراير الجاري. Advertisements يذكر أن الفنان سعد لمجرد طرح مؤخرًا مؤخرًا كليب بعنوان سلام، كما كسر الكليب حاجز الـ 33 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.

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