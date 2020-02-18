أنجى على تستضيف داليا مصطفى فى أسرار النجوم الخميس

تستضيف الاعلامية إنجى على الفنانة داليا مصطفى فى برنامج أسرار النجوم على محطه وراديو نجوم 100.6 FM على الهواء يوم الخميس الساعه الثامنه مساء. و تتحدث داليا مصطفى عن بدايتها فى التمثيل وعن أهم أعمالها الفنيه و المشاريع الفنيه الجديده ومن أهم أعمالها شورت وفانله وكاب وأولاد الاكابر حواديت الشانزلزيه قمر هادى البيت الكبير الكبريت الاحمر سرايا عابدين أنا عشقت أكتوبر الأخر تاجر السعاده طباخ الريس العصيان ليه خلتنى أحبك خلى الدماغ صاحى البر الغربى كما تتحدث عن دراستها فى المعهد العالى للفنون المسرحيه وعن قصه الحب بينها وبين زوجها الفنان شريف سلامه.

التمثيل وعن أهم أعمالها الفنيه و المشاريع الفنيه الجديده ومن أهم أعمالها شورت وفانله وكاب وأولاد الاكابر حواديت الشانزلزيه قمر هادى البيت الكبير الكبريت الاحمر سرايا عابدين أنا عشقت أكتوبر الأخر تاجر السعاده طباخ الريس العصيان ليه خلتنى أحبك خلى الدماغ صاحى البر الغربى كما تتحدث عن دراستها فى المعهد العالى للفنون المسرحيه وعن قصه الحب بينها وبين زوجها الفنان شريف سلامه.

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