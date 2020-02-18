صور.. رحمه رياض تتألق في حفل عيد الحب بشيكاغو

تألقت الفنانه رحمه رياض، في حفله عيد الحب بشيكاغو، حيث نشرت بعض الصور عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. بوك. وعلقت رحمه علي الصور قائله: حفلة عيد الحب بشيكاغو جانت غير وياكم يااحلى جمهور.. Advertisements وكل الشكر للمبدعين.. وتاثر جبارة على التنظيم. وكل الشكر للمبدعين.. وتاثر جبارة على التنظيم. يذكر ان من اعمال الفنانه رحمه رياض اغنيتها ماكو مني كلمات رامي العبودي ، إخراج ريشا سركيس ، ألحان علي صابر.

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