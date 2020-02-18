صور.. ليلي علوي مع صاحبة السعادة ونجوم الفن

نشرت الفنانة الكبيرة ليلى علوي، بعض الصور عبر حسابها الرسمي، وذلك بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
ظهرت ليلى مع الإعلامية إسعاد يونس، و بعض نجوم الفن، وعلقت على الصور، قائلة : كانت حلقة قريبة أوي لقلبي واستعدنا فيها
ويذكر ان الفنانه ليلي علوي شاركت في فيلم التاريخ السري لكوثر اخراج محمد أمين و لمياء عادل، تاليفمحمد امين ، بطوله كلًا من عبد الرحيم حسن و فراس سعيد و محسن محي الدين و احمد حاتم و زينه.
وتدور أحداث الفيلم حول الوقائع التي تلت ثورة 25 يناير، وتتناول فكرة ضرورة امتلاك المواطن المصري للفكر والوعي اللازم لاستيعاب ما يحدث حوله من أمور مختلفة.
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