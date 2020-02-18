إليسا تبكي بسبب هذه الأغنية وتبارك لرامي جمال

ميرنا وليد - بيروت - كشفت الفنانة اللبنانية ​إليسا​ عن أغنية من ألبومها الجديد أبكتها أثناء تسجيلها في الاستوديو اليوم وعبّرت عن الإحساس الغريب في هذه الأغنية الذي يجمع بين الكلمات واللحن. وكتبت إليسا عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي قائلة: "اليوم بكيت أنا وعم سجّل الغنية. رح إكشف عنوانا لأنو صار معروف وهوي قهوة الماضي. ما فيي أوصف هالإحساس اللي جامع أجمل كلام من ​سهام الشعشاع​ مع لحن ​محمد رحيم​ اللي حافظلي صوتي بتفاصيلو. كتير متشوقة تسمعو العنية.

من جانب آخر باركت الفنانة إليسا نجاح ألبوم الفنان المصري ​رامي جمال​ بعد أيام قليلة من إطلاق ألبومه الجديد وعبرت عن سعادتها بالتعامل معه في ألبومها الجديد وهنأته عبر صفحتها قائلة: "ألف مبروك إلك ولكل محبي الفن بألبومك الجديد يا رامي. إحساسك وصوتك وموسيقتك رائعين وبيشرفني إنو هالسنة كمان رح تكون معي بألبومي. كل التوفيق والحب".

وبدوره ردّ رامي جمال على تعليق إليسا بالقول: "الله يباركلي فيكي وف ذوقك وانا اللي بتشرف بالشغل معاكي علشان انتي مفيش في حلاوه إحساسك شكرا جدا يا ام قلب دهب".