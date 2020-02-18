هل يتزوج نيك كانون مجددا بعد انفصاله عن ماريا كاري؟

ميرنا وليد - بيروت - اكّد النجم العالمي ​نيك كانون​ انه لن يتزوج مجددا بعد انفصاله عن النجمة العالمية ​ماريا كاري​، مشيرا الى انه ليس جيدا بذلك.

وقال كانون لوسائل اعلام عالمية: "لن أتزوج مرة أخرى في حياتي. لا أحب أن أفعل أشياء لست جيدًا بها".

الجدير ذكره ان ماريا كاري كانت اشارت مؤخرا الى أنها لا تنوي العودة لزوجها السابق نيك كانون.

كاري وفي حديث لمجلة TMZ وردا على سؤال حول تصريح زوجها السابق بخصوص العودة إليها مرة أخرى حيث قال إنه سيكون سعيداً إذا تزوج من زوجته السابقة مرة أخرى، أجابت كاري بأنها لأول مرة تسمع هذا الخبر ووصفته بـ"الهراء".

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