خاص الفن- محمد كيلاني يعود للغناء بعد انشغاله بـ "الآنسة فرح"

ميرنا وليد - بيروت - بعد أن اطمأن الممثل المصري ​محمد كيلاني​ على نجاح مسلسل "​الآنسة فرح​" والذي بدأ عرضه قبل فترة، قرر العمل على أغنية جديدة سيطرحها كمنفردة من أجل العودة للغناء، اذ انشغل الفترة الماضية بالتمثيل.

ويعمل كيلاني على اختيار الأغنية في الوقت الحالي وذلك كي يقوم بتصويرها بطريقة الفيديو كليب قبل انشغاله بأعمال تمثيلية جديدة.

كما انه يصوّر حاليا الجزء الجديد من مسلسل "الآنسة فرح"، والذي يشارك في بطولته إلى جانب كل من رانيا يوسف وأسماء ابو الزيد، ويحمل توقيع المخرج أحمد الجني.

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