هذا سرّ أغنية عمرو دياب الجديدة "مكانك في قلبي"

ميرنا وليد - بيروت - كتب الشاعر ​تامر حسين​ 6 أغنيات لألبوم ​عمرو دياب​ الجديد وهي: "سهران"، و"هيعيش يفتكرني"، "​مكانك في قلبي​"، "جامدة بس"، "قدام مرايتها" و"يوم تلات".

وعن كواليس أغنية "مكانك في قلبي"، كشف حسين في تصريح خاص لصحيفة "الوطن" المصرية: "مكانك في قلبي" تعبر عن مرحلة شخصية عشتها بعد وفاة والدي، حيث وجدت نفسي أكتب كلماتها التي تقول: "محدش هيعرف يملي أي مكان تسيبه.. وعايش حياتي في بعدك علي الذكريات.. في حد في الدنيا دي بيعوض حبيبه.. أنا اللي بايدي صحيت في قلبي حكايات".

وأشار حسين، إلى أنها كانت من أواخر الأغنيات التي استمع إليها عمرو دياب قبل طرح الألبوم، وقاموا بتنفيذها في وقت قصير، ولحنها شريف بدر.