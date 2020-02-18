ما هو موقف محمود العسيلي من نقابة الموسيقيين في مصر؟

ميرنا وليد - بيروت - انتقد الفنان المصري محمود العسيلي قرار نقابة الموسيقيين في مصر بمنع مطربي المهرجانات من الغناء، كاتبا على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: "يعني إيه إن إحنا ممكن في سنة ٢٠٢٠ نمنع نوع كامل من المزيكا.. لا وإيه أكتر نوع مزيكا مسموع في الشارع المصري.. ليه منقننش الأوضاع والبلد تكسب منهم فلوس وهما يعمله فلوس ويبقى في رقابة عادلة ومظبوطة على المحتوى بدل ما ندبح جيل كامل فيهم ناس موهوبين بجد وإن كانوا قلة".
الجدير ذكره ان هذا القرار شكّل جدلا كبيرا في مصر.
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