هاري ستايلز يُهدّد بالطعن..فما الأمر؟

ميرنا وليد - بيروت - افادت وسائل اعلام عالمية بأن النجم العالمي ​هاري ستايلز​ هُدّد بالطعن من رجل مسلّح يوم الجمعة الماضي، لكن تمكّن هاري ان يخرج من هذه الأزمة من خلال إعطاء الرجل الذي هدده الأموال التي طلبها منه.

الجدير ذكره ان هاري ستايلز كشف مؤخرا سبب إلغاء حفله في ميامي بشكل مفاجئ قبل دقائق من بدء الحفل، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية حينها.

على صعيد آخر كان هاري طرح مؤخرا على قناته الرسمية على يوتيوب فيديو كليب أغنية "Adore You، من إخراج ديف مايرز.

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