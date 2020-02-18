رامي جمال يهاجم الإعلام بسبب ألبومه الجديد

ميرنا وليد - بيروت - هاجم الفنان المصري ​رامي جمال​ وسائل الإعلام بعد اصداره ألبومه الجديد الذي يحمل عنوان "​أنا لوحدي​"، اذ اعتبر ان الإعلام منشغل فقط بالمهرجانات ويتجاهلون ألبومه الجديد.

وكتب جمال على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: "كالعادة وكما كنت متوقع تجاهل تام من الإعلام عن ألبومي، الإعلام بيتكلم ‏بس عن المهرجانات، ده اللي بيحصل مع فنان ألبومه كامل تريند يوتيوب مزيكا بقاله 10 أيام منتهي التجاهل والإحباط، فعلا النجاح ‏للجيل بتاعي صعب جدا، شكرا لزملاء المهنة اللي باركولي وللجمهور المحترم". ‏

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