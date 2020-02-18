بعد 14 سنة على رحيله معلومات قد ترجح وفاة جايمس براون مقتولاً

ميرنا وليد - بيروت - قال متحدث باسم الادعاء في اتلانتا بالولايات المتحدة الأميركية إنه سيقرر ما اذا كان سيفتح تحقيقا رسميا في ملابسات وفاة النجم الشهير ​جايمس براون​ بعد 14 عاماً لبروز معلومات جديدة قد تفتح تساؤلات حول احتمال وفاته مقتولاً.

وبعد اجتماع مع امرأة تقول انها لديها أدلة على أن شخصاً معيناً أقدم على قتل براون المعروف باسم "عراب الروح" ، والذي كان يبلغ من العمر عند وفاته 73 عامًا بسبب قصور القلب في يوم عيد الميلاد من عام 2006 في أتلانتا ، بعد أقل من يومين من نقله إلى المستشفى لعلاج الالتهاب الرئوي،.

وفي التفاصيل فقد اتصلت امرأة تدعى ​جاك هولاندر​ بمكتب محامي مقاطعة فولتون ، بول هوارد ، لطلب عقد اجتماع ، مدعيةً أن وفاة براون سببها شخص آخر ، وفقًا للمتحدث باسم المدعي العام ، كريس هوبر. التقى هاوارد بهولاندر يوم الأربعاء الماضي وقبل صندوق المواد الذي قالت إنه يتعلق بوفاة براون. وقال هوبر إن هاوارد سيبحث في المواد التي أحضرتها هولاندر وسيقرر ما إذا كان سيفتح تحقيقًا.