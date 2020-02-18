تراند اليوم : جمهور حمو بيكا علي تويتر : كفاية عليك المرسيدس

تصدر هاشتاج #حمو_بيكا موقع التواصل الاجتماعى للتدوينات القصيرة ” تويتر ” بعد إصدار الفنان هانى شاكر نقيب المهن الموسيقية قرارا بإيقاف مطربى المهرجانات عن الغناء وعلى رأسهم حمو بيكا، ودشن عدد كبير من رواد تويتر هاشتاج ” حمو بيكا ” وجاءت أبرز التغريدات كالآتى:

للأسف البلد دي ماضيها أحسن من حاضرها. نفسنا نتقدم ونرجع 100سنة للوراء #حمو_بيكا

الأذن اللي تسمع عبد الحليم وام كلثوم ازاى تسمع #حمو_بيكا

هذا النوع موجود على مر العصور لكن كان غير مسموح لهم فرض ثقافتهم على الذوق العام #حمو_بيكا

مش معايرة والله ولا تقليل من مهنة لكن اللي بيحصل ده كتير #حمو_بيكا ده اخطر من #فيروس_كورونا لو فضل موجود كفايه عليك Mercedes و Audi والفيلا وكام مليون واختفي بقي أظن بقيت في حال افضل من اللي كنت عليه #حمو_بيكا.

كان مطربو المهرجانات قد وجهوا بقرار حاسم من قبل الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين والذي أصدر قرارا بمنعهم من الغناء نهائيا.

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وقال الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية: إن قرار منع مطربي المهرجانات من الغناء، قرار نهائى ولا رجعة فيه، لافتا إلى أن هذا القرار جاء بعد الكلام غير المحترم الذى قيل فى الحفلة العامة بـ استاد القاهرة.

وتابع شاكر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج “على مسئوليتى” والمذاع عبر قناة “صدى البلد”: “مطربو المهرجانات لم يحصلوا على عضوية نقابة الموسيقيين، لافتا إلى أن ما يقدم على المسرح لا يليق باسم مصر وقرار النقابة نابع من باب المحافظة على تراث مصر من القيم والأخلاقيات”.

وأوضح: “دور النقابة هو تقييم الأصوات فقط ولن نعطي تصاريح مرة أخرى لأغاني المهرجانات”، لافتا إلى أنهم لا يقدمون غناء أو طربا بل يقدمون كلمات وأغاني مبتذلة.

وأشار هاني شاكر نقيب الموسيقيين، إلى أن الدولة تتجه للمحافظة على أخلاقيات المجتمع من خلال من هذا الفن من الظهور، مضيفا: “الشعب المصري يستحق فنا أكبر من هذا الأغاني”.

وأصدر الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، قرارًا بمنع التعامل مع مطربي المهرجانات نهائيا.