تراند اليوم : بالأسماء .. قائمة الممنوعين من الغناء الشعبي في مصر

أصدرت نقابة المهن الموسيقية قرارا بوقف عدد من مطربي وفرق المهرجانات، منع التعامل معهم.

صدر القرار من الفنان هاني شاكر، نقيب نقابة المهن الموسيقية في مصر، و ذلك الاثنين الموافق 17 فبراير الجاري.

وضم كشف الأسماء 23 اسم لمجموعة من الفرق ومطربي المهرجانات وهم:

أبو ليلة

الديزل

الزعيم

العصابة

المدفعجية

أوكا واورتيجا

حسن شاكوش

ريشة كوستا

علي سمارة وأحمد عزت

الدخلاوية

ولاد سليم

حمو بيكا

شواحة

نجوم المهرجانات

علاء فيفتي

عمر كمال

عمرو حاحا

فرقة الصواريخ

فرقة العفاريت

فرقة الكعب العالي

كزبرة وحنجرة

مجدي شطة

وزة مطرية

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وكان النقيب الفنان هاني شاكر قد أصدر بيانًا أمر فيه بمنع التعامل مع مطربي المهرجانات نهائيًا، وذلك في أعقاب أزمة غناء مهرجان “بنت ‏الجيران” لحسن شاكوش وعمر كمال في حفل عيد الحب في استاد القاهرة، بنسختها القديمة التي تحتوي على جمل منافية للذوق ‏العام.

طالب هاني شاكر من الدولة والإعلام التكاتف معًا ضد ظاهرة أغاني المهرجانات التي تسيء إلى الذوق العام لأنه من غير المنطقي ‏أن تتحمل نقابة المهن الموسيقية المسئولية كاملة لمكافحة هذا اللون الغنائي الدخيل.‏