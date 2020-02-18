لعنة تصيب العائلة الملكية البريطانية... لن تصدقوا ما حصل في أسبوع واحد

تعيش الأسرة البريطانية الملكية أياماً عصيبة، فبعد تخلّي الأمير هاري عن لقبه، وسفره مع زوجته إلى كندا، وقع في العائلة حادثا طلاق.

فقد تلقت الملكة إليزابيث خبر انفصال ابن أختها الأميرة مارغريت عن زوجته بعد زواج دام 25 عاماً، ولم تذكر وسائل الإعلام البريطانية أسباب الطلاق.

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وكانت الملكة قد صدمت قبل أيام بطلاق حفيدها الأكبر من ابنتها الوحيدة الأميرة آن عن زوجته بعد 12 عاماً من الزواج.

يذكر أنّ الطلاق كان محظراً على أفراد العائلة المالكة، قبل أن يقع الطلاق بين الأمير تشارلز وزوجته الراحلة اللايدي ديانا، وبعدها بين شقيقه أندرو وزوجته سارة.