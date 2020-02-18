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تعيش الأسرة البريطانية الملكية أياماً عصيبة، فبعد تخلّي الأمير هاري عن لقبه، وسفره مع زوجته إلى كندا، وقع في العائلة حادثا طلاق.
فقد تلقت الملكة إليزابيث خبر انفصال ابن أختها الأميرة مارغريت عن زوجته بعد زواج دام 25 عاماً، ولم تذكر وسائل الإعلام البريطانية أسباب الطلاق.
وكانت الملكة قد صدمت قبل أيام بطلاق حفيدها الأكبر من ابنتها الوحيدة الأميرة آن عن زوجته بعد 12 عاماً من الزواج.
يذكر أنّ الطلاق كان محظراً على أفراد العائلة المالكة، قبل أن يقع الطلاق بين الأمير تشارلز وزوجته الراحلة اللايدي ديانا، وبعدها بين شقيقه أندرو وزوجته سارة.
كانت هذه تفاصيل خبر لعنة تصيب العائلة الملكية البريطانية... لن تصدقوا ما حصل في أسبوع واحد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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