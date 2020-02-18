فيديو: بيار رباط يحتفل بعيد ميلاد ابن شقيقته الوحيدة بعد أسابيع من رحيلها

بعد شهر وأسبوع على رحيل شقيقته الشابة بيا، احتفل الإعلامي بيار رباط، بعيد ميلاد الطفل ماتيو، ابن الراحلة بيا، في حفل عائلي أراد من خلال تعويض الطفل الذي فقد والدته وهو في الثامنة من عمره.

ونشر بيار عبر صفحته على إنستغرام، صوراً وفيديو من احتفال الصغير بعيده، للمرّة الأولى بعد وفاة والدته، وبدا الطفل سعيداً بالاحتفال.

بيار رباط مع ابن شقيقته الراحلة

ولماتيو أيضاً شقيقة صغرى، وقد تعهّد بيار أن يتكفّل بهما بعد رحيل شقيقته الوحيدة، الذي آلمه بشدّة ودفعه إلى هجر الشاشة ثلاثة أسابيع لم يقدّم خلالها برنامجه "منا وجر"، قبل أن يعود ويوجّه لروح بيا رسالة محبة ووفاء.

يذكر أن بيا توفيت عن عمر 38، إثر أمة قلبية، وكانت يوم وفاتها في النّادي الرياضي تمارس الرياضة كعادتها، فشعرت بانزعاج وطلبت نقلها إلى المستشفى، حيث أجرت العديد من الفحوصات ليتبيّن أنّ عضلة قلبها مصابة بخلل ولا تعمل إلا بنسبة 25% فقط، وعاجلها الموت قبل أن يتمكّن الأطباء من إنقاذها.

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ماتيو

ولم تعرف العائلة بعد سبب الخلل الذي أصابت عضلة قلب بيا الأم لطفلين صغيرين، وقد تردد أنّ احتمالات كثيرة تُطرح في هذه الحالة ومنها فيروس الـMyocarditis الذي يأكل من عضلة القلب ويؤدي إلى إضعافها.

بيا شقيقة بيار رباط

يبقى أن نذكر أن بيار رزق قبل أيام بصبي انضم إلى شقيقته، وأدخل عل العائلة البهجة بعد رحيل بيا.