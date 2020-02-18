نادين نجيم غاضبة بعد هجوم فانز كاريس بشار عليها: للصبر حدود

أثارت صفحة على تويتر، نشرت تصريحاً مفبركاً على لسان الممثلة نادين نجيم، تهاجم فيه الممثلة السّورية كاريس بشار، وتعتبر أن أداءها ليس من النّوع المفضّل لديها الكثير من الجدل، وجرّت هجوماً على نادين، من فانز كاريس الذين رأى بعضهم أنّ مشهد واحد لكاريس، يساوي مسيرة نادين نجيم كاملة.

نادين سارعت إلى الرد عبر حسابها على انستغرام، وكتبت "يا عيب الشوم !!! لهون وصلت فيكم الحقد والكره أنكم تنشروا عن لساني تصريحات انا مني قايلتها".

وتابعت "أصلاً منه أسلوبي ! أنا رح أرفع دعوى لأنه للصبر حدود".

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وسألت نادين مفبركي الخبر "عم تكذبوا عن لساني و بكل ثقة كمان !!! و ناشرين هل كلام على كل الصفحات وبكل ثقة ! وين التصريح وين نقال هل حكي يا كذابين؟".

وتساءلت عن سبب رواج تصريحات كاذبة عنها وعما إذا كانت بسبب نجاحها وحب السوريين لها وكتبت "على شو كل هل الشي لانه عم بشتغل ولانه السوريين بحبوني وبحبهم؟ بعد في شي حدا ما راشقني بحجارة؟ بعد في شي حدا ما كذب عن لساني؟ شو عم بصير شو هل الشر كله حواليي عنجد كتير مصدومة".

وختمت قائلة "كاريس بشار و جميع زملائي النجوم بحترمهم و ما بحكي عن حدا و لا بعطي رايي بحدا ! ويلي عم يقول انا قلت هيك يتفضل يفرجينا التصريح او يسكت للأبد ويعتذر ! بلا أخلاق و بلا ضمير".