مسلسل "التفاح الحرام" يواجه مقصّ الرقيب وهذه هي تهمته

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فرضت هيئة الرقابة على الإذاعة والتلفزيون، عقوبةً مالية على مسلسل YasakElma "التفاح الحرام"، بسبب مخالفته للمادة 8 من اللائحة التي تنصّ على "عدم عرض ما يفسد الأخلاق العامة وما يتعارض مع مبدأ حماية الأسرة". في إشارة إلى مشهد ورد في الحلقة الماضية، عن ازدراء أولاد لوالدهم، وهو ما اعتبرته الرّقابة إخلالاً بمبادىء الأسرة، في حين يعتبره النقّاد تدخلاً في الدراما بطريقة سافرة، خصوصاً أنّ الدراما تحتمل الكثير من القصص السلبية المنقولة بحرفيتها من الواقع، بعيداً عن تجميل الواقع بما يضرّ بالسياق الدرامي لبعض المسلسلات.
وتفضّل الأعمال التركيّة، دفع غرامات لهيئة الرقابة، على أن تقوم بتغيير السيناريو ما قد يؤدّي إلى ركاكة القصّة ونفور المشاهد.
ويأتي هذا القرار، بعد إعلان القيّمين عن العمل، تمديده إلى موسمٍ رابع، بعد النجاح الذي شهدته حلقاته الماضية، وتقدّمه في الرايتنغ، حيثّ حلّ في المرتبة الرابعة بنسبة مشاهدة 7 بالمئة.
ويعتبر حلول أي مسلسل ضمن المراتب الأولى، نجاحاً كبيراً لأي عمل تركي يضمن استمراره لمواسم إضافية.
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