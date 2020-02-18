هشام حداد في تجربة تلفزيونية جديدة هذه تفاصيلها

في وقت تواجه فيه المحطّات التلفزيونيّة اللبنانيّة أزمّة ماليّة خانقة، بدأت المحطّات العربيّة باستقطاب الطاقات اللبنانيّة، ومنها تلفزيون "لنا" السوري، الذي أفسح المجال أمام الكثير من المذيعين اللبنانيين لتقديم برامج، من رابعة الزيات إلى تمام بليق وطوني بارود.

آخر المنضمّين إلى المحطة، الإعلامي والممثل الكوميدي هشام حداد، الذي وقّع عقداً مع المحطّة لتقديم برنامجٍ كوميدي من 30 حلقة.

هشام حداد

اسم البرنامج لم يحسم بعد، وهو عبارة عن عدّة فقرات يجمع بينها الكوميديا والمرح، من ستاند آب كوميدي يتناول فيه الأوضاع السورية والعربية بطريقة كوميدية، إلى استقبال ضيوف سوريين وعرب من ممثلين ومطربين، مع حوارات يغلب عليها الطابع المرح، وتتضمّن ألعاباً ومواقف مضحكة، كما تتضمّن "سكيتش" بين هشام والضيف، يتمّ تصويره بين الستوديو وخارجه، مع كتّاب كوميديين سوريين أشرفوا على كتابة السكيتش.

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ويقدّم البرنامج فرصة للمواهب السوريّة الطّامحة إلى تقديم برنامج، سواء كانت خريجة إعلام أو لم تكن، من خلال آخر دقائق في البرنامج، حيث تجلس الموهبة مكان المقدّم، في فقرة تختار هي مضمونها، ليكون الحكم هو الجمهور نفسه الذي سيصوّت من خلال صفحة المحطّة على الفايسبوك للموهبة الأفضل، وستقوم المحطّة بإعداد برنامج خاص بالفائز، وقد يكون هناك فائزان بدلاً من فائزٍ واحد.

البرنامج سينطلق في الأسبوع الثاني من شهر أذار/مارس المقبل، وسيكمل في شهر رمضان المبارك، لتستمر عروضه حتّى موسم الصيف.

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يذكر أنّ المحطّة تقوم اليوم بدراسة مزاج الشارع العربي، لتكون برامجها موجّهة إلى الجمهور العربي ككل، لا إلى الجمهور السوري فحسب.

يبقى أن نذكر أنّ البرنامج الجديد سيكون مختلفاً عن "لهون وبس" الذي يقدّمه هشام عبر شاشة LBCI، وسيضمن له مشاهدة عربية بعد اتّجاه المحطّات اللبنانية إلى تشفير بثّها قريباً.