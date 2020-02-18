إلتون جون يبكي بعد فقدان صوته على المسرح والجمهور يحاول مواساته

أحيا المطرب وكاتب الأغاني البريطاني السير إلتون جون 72 عاماً، حفلاً غنائياً في نيوزلندا بإستاد ماونت سمارت بمدينة أوكلاند، وفاجأ جمهوره على المسرح ببكائه بسبب أنه فقد صوته على المسرح إثر إصابته بمرض الالتهاب الرئوي قبل الحفل بقليل، وحاول الجمهور مواساته بالتصفيق الحاد له، وإصراره على الصعود على المسرح رغم تحذير الأطباء له.

يذكر أن جون مصاب بنوع نادر من الالتهاب الرئوي، عبارة عن بكتيريا تستهدف الجهاز التنفسي من الناحيتين السفلية والعلوية، ولكن يستطيع الشخص مواصلة أنشطته اليومية؛ مما قد يضطره للتوقف عن العديد من نشاطاته الفنية في الفترة الأخيرة، والاعتذار عن الكثير من الحفلات المقبلة.

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بعدها اعتذر جون عن هذا الموقف عبر حسابه على «إنستقرام» في منشور قال فيه: «أريد أن أشكر كل مَن حضر الحفل الليلة في أوكلاند، شُخصت حالتي في وقت سابق اليوم بالتهاب رئوي جوال «وهو نوع بسيط من الالتهاب الرئوي»، لكنني كنت عازماً على أن أقدم لكم أفضل عرض يمكن لإنسان تقديمه»

واختتم حديثه بقوله: «عزفت وغنّيت من كل قلبي حتى لم أعد قادراً على الغناء، أشعر بخيبة أمل واستياء شديد وأَسَف، بذلت كل ما في وسعي».

إلتون جون عازف بيانو، مؤلف موسيقي، ومغني بوبروك، من إنجلترا، حصل على جائزة أوسكار مرة واحدة، وعلى جائزة غرامي خمس مرات.

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