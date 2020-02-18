جورج وسوف يلتقي ابنته لأول مرة بعد سنوات طويلة

التقى الفنان جورج وسوف ابنته لأول مرة بعد أن أصبح عمرها 4 أعوام، وكان لقاءً مؤثراً جمعه بابنته عيون، وطليقته ندى زيدان، التي تزوجها وسوف منذ 5 سنوات في قطر، وتوقفت عن ممارسة مهنتها الأصلية بعد الزواج، حيث كانت بطلة للراليات، وأنجبت منه ابنتها التي اختارا لها سوياً اسم عيون.

ولم يكن في إمكان الوسوف السفر إلى قطر، حيث تعيش الفتاة الصغيرة مع والدتها، لكنه كان على تواصل دائم معها عبر سناب شات ومع والدتها ولا يوجد أي خلافات بينهما.

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يذكر أن سبب وجود الوسوف في قطر، هو انشغاله بإحياء حفل غنائي كبير هناك، قدم خلاله مجموعة كبيرة من الأغاني القديمة والجديدة التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

يذكر أن وسوف يتعاون مع جاد شويري، في أغنية مصرية تحمل اسم «صاحي الليل» من كلمات ملاك عادل، وألحان محمد يحيى، وتوزيع سليمان دميان، ومن إخراج وإنتاج جاد شويري، الذي تعاون معه في أغنيته الأخيرة «ملكة جمال الروح».

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