كيم كارديشيان تتلقى هدية غير متوقعة من زوجها.. خمنوا ما هي؟

تلقت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارديشيان، هدية غير متوقعة من زوجها كيني ويست، وهي رحلة رومانسية إلى المكسيك بصحبته عبر خلالها لها عن حبه، بعد ظهور بعض العقبات في حياتهما سوياً، وتردد وجود مشكلات تعوق استمرار زواجهما.

وعبرت كيم عن حبها للهدية التي تلقتها من زوجها مؤخراً في عيد الحب، وتلقت العديد من التعليقات الإيجابية عن الهدية، وتمنى لها الكثير من محبيها ومتابعيها دوام السعادة مع زوجها.

وكانت كيم كارديشيان قد فتحت النيران على شقيقتها كورتني كادريشيان مؤخراً، مؤكدة أن سلوكها يزداد سوءاً في الحلقات الأولى من برنامج الوشيك، مؤكداً أنها قد تحتاج أن تلجأ إلى محامٍ في حال استمرار شقيقتها بهذه الطريقة.

وقالت كيم في تصريحات جاءت عبر أحد البرامج التلفزيونية «تزداد الأمور سوءاً قبل أن تتحسن، ولكن، كما تعلمون، نحن عائلة قريبة، عائلتنا لم تتعامل مع هذه الأمور من قبل». واتهمت شقيقتها بالتصنع وعدم إخبار الجمهور بالحقائق بقولها «يبدو أنه على مدى السنوات القليلة الماضية، لم تكن كورتني صريحة بشأن حياتها الشخصية أمام الكاميرا»، وأضافت متسائلة: «إذا كنا لا نشارك حياتنا الخاصة، فما الغرض من تقديم برنامجنا؟».