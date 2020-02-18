هل أجرت ساندي عمليات تجميل غيرت من ملامحها بهذا الشكل؟ شاهدوها في أحدث ظهور لها

أحيت الفنانة ساندي حفلاً غنائياً ضخماً بإستاد القاهرة الدولي، وسط حضور يقرب من 80 ألف متفرج من مختلف الأعمار؛ حيث أنهت ساندي منذ قليل فقرتها الغنائية والاستعراضية؛ حيث بدأت الغناء بأغنية «ريموت حياتك» في تمام الساعة السابعة والنصف مساء، وسط حماس الحضور الذي أشعلته ساندي منذ البداية بالرقص مع فريق استعراضي يضم بنات من عدة جنسيات للرقص معها؛ لتحيي بعدها ساندي الحضور ثم تستكمل بأغنية «حلو جداً»، «زي التمثال» قبل أن تختتم الغناء بأغنية «أحلى بنت»، وسط تشجيع الآلاف من الحضور.

على هامش الحفل حرصت ساندي على الترحيب بالنجم بهاء سلطان، الذي بدوره استقبلها استقبالاً جيداً، وحرصا على التقاط الصور التذكارية معاً.

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حضر مع ساندي مدير أعمالها «مصطفى شعبان»، والمصور «أحمد كوتي».

إطلالة ساندي كانت مناسبة جداً لمكان الحفل؛ فحرصت على الظهور بإطلالة رياضية تناسب ملعب إستاد القاهرة، بتوقيع كل من الإستايليست «يمنى مصطفى»، والـmakeup بتوقيع «ريهام خليفة»، والشعر للماكير «علي ناصر».

ولاحظ البعض بعض التغييرات على ملامح ساندي؛ فتساءل عدد من محبيها عن إجرائها عملية نفخ للخدود مؤخراً، تسببت في هذا التغيير؟

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